Gemeindeleben

„Hier stehen wir und wollen es anders!“

Szenisches Tischgespräch mit Marlis Bredehorst, Dorothee Schaper, Gundula Schmidt, Katharina Schneider, Almuth Voss und Eli Wolf

08.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Wibrandis Rosenblatt, Henriette Herz; Hilal Sezgin – jüdische, christliche, muslimische und säkulare Frauen, sie alle wollen Veränderung, also Reformation. Sie leben quer durch Europa, durch die Jahrhunderte, durch die religiösen und regionalen Zugehörigkeiten – sie treffen sich, sitzen zu Tisch, melden sich zu Wort und suchen Antworten auf gesellschaftliche und religionspolitische Krisen. Sie lassen sich musikalisch unterbrechen – und SIE sind eingeladen, diesem szenischen Tischgespräch am Mittwoch, 8. März, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, in der Trinitatiskirche, Filzengraben 4, beizuwohnen! Mit Marlis Bredehorst, Dorothee Schaper, Gundula Schmidt, Katharina Schneider, Almuth Voss und Eli Wolf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de