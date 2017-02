Gemeindeleben

Literatur trifft Theologie

Martin Luther - ein Poet

06.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Im „Lutherjahr“ wird sich die Melanchthon-Akademie den unterschiedlichen Facetten dieser großen Persönlichkeit widmen. Der Fokus soll dabei auf Luthers poetischer Seite liegen. In einem einführenden Exkurs wird nach dem Verhältnis von Dichtung und Theologie gefragt. Was bedeuten Luthers Texte im Kontext seiner Zeit? Welche Wirkungen entfaltete seine besondere Rhetorik in einer Zeit der Umbrüche und Konflikte? Den Kern der neuen Reihe bilden ausgewählte Kirchenlieder Luthers ebenso wie einige Prosatexte. Die Auftaktveranstaltung ist am Montag, 6. März, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, im Kartäuserwall 24b. Weitere Termine: 20. März, 3. und 24. April. Die Teilnahme kostet 25 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de