Gemeindeleben

„Hier stehen wir und wollen es anders“

Starke Frauen der Reformation von 1517 bis 2017

10.03.2017, Köln/Stadtteile (epk). Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli sind bekannte Namen aus der Reformationszeit. Aber wie steht es um Katharina Zell, Argula von Grumbach, Elisabeth von Rochlitz, Wibrandis Rosenblatt etc..? Sie alle haben auf ihre Weise den Prozess der Reformation mit Flugschriften, Liedtexten oder konkreter Hilfe mitgetragen. Ihre Lebensleistungen werden in einem Seminar der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Freitag, 10. März, von 17 bis 22 Uhr, und am Samstag, 11. März, von 9 bis 13 Uhr, bekannt gemacht. Neben protestantischen kommen auch Stimmen jüdischer und muslimischer Frauen zu Wort. Die Teilnahme kostet 25 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de