Gemeindeleben

Erster Ökumenischer Neujahrsempfang in Sülz/Klettenberg

Anlass ist das Reformationsjubiläum

14.01.2017, Köln-Sülz/Klettenberg (epk). Zum ersten Mal in der Geschichte Sülz und Klettenbergs feiern am Samstag, 14. Januar, evangelische und katholische Gemeinden ihren Neujahrsempfang gemeinsam. Um 17 Uhr eröffnen Seelsorger, Seelsorgerinnen und engagierte Gemeindeglieder beider Konfessionen in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, einen ökumenischen Gottesdienst und laden danach zu einem Empfang in die Gemeinderäume ein. Die Feier wird musikalisch gestaltet von den Sternsingern, den Johannesbläsern, dem Chor an St. Bruno, dem Kammerchor Nova Cantica und der Johanneskantorei. Anlässlich des Reformationsjubiläums wollen beide Kirchen mit dem gemeinsamen Empfang ein deutliches Zeichen der Verbundenheit setzen. Nicht das Trennende zwischen den christlichen Konfessionen steht im Vordergrund, sondern das Verbindende. Die evangelischen und katholischen Christen in Sülz und Klettenberg arbeiten schon seit vielen Jahren eng zusammen: Jedes Jahr gibt es einen ökumenischen Kirchentag und eine gemeinsame „PfarrGemeindeKirmes“ rund um St. Nikolaus. Für den gemeinsamen Neujahrsempfang fallen am Samstag sämtliche Gottesdienste in den Stadtteilen aus.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg

Telefon 0221/944 01 30

www.kirche-klettenberg.de