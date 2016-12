Gemeindeleben

50 Jahre "Kirche der Versöhnung"

Festgottesdienst in Lechenich

18.12.2016, Lechenich (epk). Am Sonntag, 18. Dezember, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Lechenich das 50-jährige Bestehen der „ Kirche der Versöhnung “, An der Vogelrute 8 in Lechenich. 1949 trennte sich der Pfarrbezirk Liblar von seiner Muttergemeinde Brühl ab. Zu der neu gebildeten selbständigen Kirchengemeinde gehörten auch Lechenich, Gymnich und Friesheim. Die Gemeindegliederzahl wuchs durch Flüchtlinge aus Ostpreußen, Schlesien und Pommern sowie durch Zuzüge von Menschen an, die in der benachbarten Industrie Arbeit fanden. So baute man in Lechenich eine Kirche, die vor 50 Jahren geweiht wurde. Das nimmt die Gemeinde zum Anlass für einen Festgottesdienst am Sonntag, 18. Dezember, 10 Uhr.



