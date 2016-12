Gemeindeleben

Weihnachtsmarkt auf der Junkerburg

Für die Kinder dreht sich ein Karussell

10.12.2016, Geyen (epk). Besonders stimmungsvoll ist der Weihnachtsmarkt auf der Junkerburg in Geyen, Manstedter Straße 21. Für die Kinder dreht sich ein Karussell, die Eltern treffen sich am Reibekuchenstand. Auch Imkereiprodukte werden angeboten. Der Markt ist geöffnet am Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr bis 19 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr bis 19 Uhr.









Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Ichthys

Telefon 02234/60 10 90. http://www.ev-gemeindehaus.de