Gemeindeleben

Neues Programm der Melanchthon-Akademie erschienen

Ein Schwerpunktthema ist das Reformationsjubiläum

25.12.2016, Köln-Mitte (epk). Das Halbjahresprogramm der evangelischen Melanchthon-Akademie für die erste Jahreshälfte 2017 ist erschienen. Schwerpunktthema ist das Reformationsjubiläum, dem mit vielen Veranstaltungen Rechnung getragen wird. Ein anderes Schwerpunktthema im kommenden Jahr ist das "neue Wir". Gesucht werden Antworten auf die Frage "Wie geht Zusammenleben in der globalisierten Stadtgesellschaft? Gespochen wird über soziale Gerechtigkeit und Sozialneid, über nützliche Spiritualität und was Philosophen über Mannund Frau dachten. Natürlich sind auch die Klassiker wie Tanz, Fremdsprachen und andere Bildungsangebote wieder vertreten. Das neue Programm der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24, kann unter www.melanchthon-akademie.de/programm/ heruntergeladen werden. Es liegt auch in der Akademie aus.





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de