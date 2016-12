Gemeindeleben

21. Krippenweg in Köln

131 Standorte im gesamten Stadtraum

09.12.2016, Köln (epk). Zum 21. Mal lädt der Kölner Krippenweg dazu ein, an 131 Standorten im ganzen Stadtraum – in städtischen und kirchlichen Institutionen, auf Weihnachtsmärkten, in Kirchen und Geschäften – internationale Krippenkunst zu erleben. Neun Krippenstationen findet man in Räumen der evangelischen Kirche: in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz, (hier wird die außergewöhnliche LichtKlangInstallation KONJUNKTION ACHT des Künstlers Rochus Aust gezeigt), im Haus der Evangelischen Kirche in der Kölner Südstadt, Kartäusergasse 9-11, in der Evangelischen Informationsstelle Köln im Café Stanton und der AntoniterCityKirche auf der Schildergasse 57, in der Friedenskirche in Worringen, Hackenbroicher Straße 59, im Katharina-von-Bora-Haus der Diakonie Michaelshoven, Sürther Straße 169, in der Marienburger Reformationskirche, Mehlemer Straße, in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Junkersdorf, Birkenallee 20, und im Gemeindehaus "Unter Gottes Gnaden" in Köln-Widdersdorf, Zum Dammfelde 37, wo eine Erlebniskrippe mit wöchentlich wechselnden internationalen Figuren aufgebaut ist.







Kontakt:

Amt für Presse und Kommunikation

Telefon 0221/33 82117. www.kirche-koeln.de/pressestelle