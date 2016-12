Gemeindeleben

Architektur-Sonntag: Romanische Kirchen in Köln

Architekturführung mit Dr. Ute Fendel

18.12.2016, Köln-Mitte (epk). Die Kunsthistorikerin Ute Fendel führt zum vierten Advent durch zwei der bedeutendsten romanischen Kirchen von Köln: St. Maria Lyskirchen und St. Maria im Kapitol. St. Maria in Lyskirchen ist die kleinste der zwölf großen romanischen Basiliken in der Altstadt Kölns und entstand in ihrer heutigen Form als dreischiffige Emporenbasilika zwischen 1210 und 1220. St. Maria im Kapitol, ein Schöpfungsbau ohne gleiches, ist ein frühromanischer Kirchenbau und die größte romanische Kirche der Stadt Köln. Treffpunkt ist am Sonntag, 18. Dezember, 13 Uhr, St. Maria in Lyskirchen, An Lyskirchen 12. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de