Gemeindeleben

Kulturprogramm in der Trinitatiskirche

Veranstaltungen sind geprägt vom Reformationsjubiläum

25.12.2016, Köln-Mitte (epk). Das Kulturprogramm 2017 in der Trinitatiksirche, Filzengraben 4, ist geprägt vom 500. Reformationsjubiläums. Das Thema zieht sich also durch zahlreiche Gottesdienste und Orgelvespern, Konzerte, Vorträge, Theaterstücke und Bildungsveranstaltungen. Langjährige Kooperationspartner wie der WDR, die Universität zu Köln, die Hochschule für Musik und Tanz Köln, das Netzwerk Kölner Chöre oder das Forum Alte Musik sind auch im kommenden Jahr wieder Gäste in der evangelischen Kirche und bieten ein abwechslungsreiches Klang- und Hörerlebnis an. Daneben haben die Verantwortlichen viele eigene Veranstaltungen konzipiert – mal stimmungsvoll mit Kantoreien und Orchestern, mal leise zur Abend­dämmerung, mal inklusiv, mal mit starken Frauen, mal mit Poetry-Slamern oder einer „mystischen Band“. Einen starken künstlerischen Akzent setzen auch zwei neue, jeweils sechsteilige Konzertreihen. Da sind zum einen die "Kölner Chorkonzerte Extra" des Netzwerks Kölner Chöre, zum an der Reihe "Viva Voce" mit Studierenden und Lehrenden der Kölner Musikhochschule.



Kontakt:

Wolf-Rüdiger Spieler

Telefon: 0152/568 23 660.

http://www.trinitatiskirche-koeln.de