Gemeindeleben

Kölner Köche laden Senioren ein

Auslöser war Aktion der Diakonie Michaelshoven gegen Altersarmut

12.12.2016, Köln-Michaelshoven (epk). Der Kölner Koch Sebastian Franke, Inhaber des Kölner Restaurants pigbull BBQ, lädt gemeinsam mit weiteren Profiköchen insgesamt 60 Senioren zu einem weihnachtlichen Gänseessen ein. Die Senioren leben in den verschiedenen Pflegeheimen der Diakonie Michaelshoven. Die Idee zu dieser Einladung kam dem Koch, nachdem er von der Aktion „#VERGISSMEINNICHT-Gemeinsam gegen Altersarmut“ der Diakonie Michaelshoven erfuhr und entstand auf seine Initiative hin. Beinahe alle Zutaten für das geplante Drei-Gänge-Menü kamen durch Spenden zusammen, die Sebastian Franke bei Lieferanten erfragte. Das „Weihnachtsessen für Senioren“ findet statt im Restaurant Maibeck, Am Frankenturm 5, am Montag, 12. Dezember, 14.20 Uhr.





Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Telefon 0221/99 56 10 00. http://www.diakonie-michaelshoven.de