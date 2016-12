Gemeindeleben

Wildschweinessen im Lobby-Restaurant

Spende der Kölner Jägerschaft

20.12.2016, Köln-Mitte (epk). Das traditionelle festliche Wildschweinessen im Lobby-Restaurant (LoRe), dem Restaurant für Berber und Banker, in der Domstraße 81, beginnt am Dienstag, 20. Dezember, um 11.30 Uhr. Etwa ab 15 Uhr startet das vorweihnachtliche Kaffeetrinken mit einer kleinen Andacht und gemeinsamem Singen. Das Wildschwein wurde von Vertretern der Kölner Jägerschaft vor einigen Tagen an die Köche des LoRe übergeben.











Kontakt:

Pfarrer Karl-Heinz Iffland

Telefon 0221/55 33 47. www.kalz.de