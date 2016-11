Gemeindeleben

Krippenführung des Frauenschichtsvereins

Von St. Mariä Himmelfahrt bis St. Maria Lyskirchen

18.12.2016, Köln-Mitte (epk). Eine Krippenführung des Frauenschichtsvereins beginnt am Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr, in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Marzellenstraße. Unter dem Motto "Leev oder unjeräächte Barbara" werden anschließend verschiedene Krippen, darunter in St. Maria im Kapitol und St. Maria Lyskirchen, besucht. Die Teilnahme kostet 9 Euro.



Kontakt:

Frauengeschichtsverein

Telefon 0221/24 82 65. http://frauengeschichtsverein.de