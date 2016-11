Gemeindeleben

Pfarrer Michael Miehe 25 Jahre im Amt

Gestgottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche Rodenkirchen

18.12.2016, Rodenkirchen (epk). Am Sonntag, 18. Dezember, ist Pfarrer Michael Miehe 25 Jahre Pfarrer in Rodenkirchen. Dieses Jubiliäum nimmt das Presbyterium zum Anlass, zu einem Festgottesdienst an diesem Tag, 10 Uhr, in der evangelischen Erlöserkirche Rodenkirchen, Sürther Straße 34, einzuladen. Auch Pfarrer Dr. Bernhard Seiger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Süd, wird teilnehmen. Im Anschluss trifft man sich zu einem Empfang.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Rodenkirchen

Telefon 0221/39 53 34.

http://www.erloeserkirche-rodenkirchen.de/