Gemeindeleben

Vortrag in der Melanchthon-Akademie

"Flucht braucht Wege: Das Mittelmeer"

15.12.2016, Köln-Mitte (epk). "Flucht braucht Wege: Das Mittelmeer" lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Fluchtursachen auch nur annähernd zu beseitigen, dauert, braucht viel Engagement und politische Klugheit. Doch daran mangelt es auch den Regierungen der EU. So werden auch in diesem Jahr Krieg, Klimawandel und Perspektivlosigkeit viele Menschen in die Flucht treiben, um Schutz und Sicherheit in Europa zu suchen. Einer dieser Wege ist das Mittelmeer. Dr. Frank Dörner von der Organisation Sea-Watch spricht über das Grenzregime im Mittelmeer und die Abschottungspolitik der EU.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de