Gemeindeleben

„Café zur Linde“ für Demenzkranke

Kaffeestunde und ein zur Jahreszeit passendes Thema

06.12.2016, Köln-Lindweiler (epk). Für an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen gibt es jeden ersten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr das „Café zur Linde“, im Lindweiler Treff, Marienberger Weg 17 b. Das nächste „Café zur Linde“ öffnet am 6. Dezember. Nach einer gemeinsamen Kaffeestunde bieten geschulte Helferinnen ein zur Jahreszeit passendes Thema oder eine Mitmach-Aktion an. Hier können sich sowohl Demenzkranke als auch Angehörige beteiligen. Die Angehörigen können die Zeit aber auch für sich oder den Austausch untereinander nutzen. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 15 Euro pro Demenzerkrankte(r).



Kontakt:

Silvie Heibach

Telefon 0221/79 54 96. www.diakonie-koeln.de