Weihnachtsgeschichte mit "Schuster Martin"

Schattenspiel mit Engel und Bengel in der Kreuzkirche

27.11.2016, Wesseling (epk). Eines der Highlights der Evangelischen Kirchengemeinde Wesseling in der neuen Veranstaltungsreihe "Wir eröffnen den Advent" ist das Schattenspiel "Schuster Martin", das am ersten Advent, 27. November, 19.30 Uhr, in der Kreuzkirche, Kronenweg 67, aufgeführt wird. Neben den Pfarrern Gerd Veit und Hendrik Bodde spielen Gemeindeglieder weitere Rollen, etwa einen Engel oder einen Bengel, in der Weihnachtsgeschichte nach einer Erzählung von Leo Tolstoi. Während des Festes wird Gemeindepädagoge Volker Koschnik nach 34 Jahren Dienst in der Wesselinger Gemeinde verabschiedet.







Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Wesseling

Telefon 02236/495 80

www.krapoda.de