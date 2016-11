Orchester der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl spielt

Adventskonzerte in der Thomaskirche und der Christuskirche

04.12.2016, Köln-Meschenich (epk). Adventliche Musik spielt das Orchester der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl am Sonntag, 4. Dezember, 15 Uhr, in der Thomaskirche Meschenich, Raifffeisenstraße 7, und am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Christuskirche Brühl, Mayersweg 10. Auch der Posaunenchor der Gemeinde ist beteiligt. Der Eintritt ist jeweils frei.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02



http://www.kirche-bruehl.de/