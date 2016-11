Lichterkranz in der evangelischen Christuskirche Brühl

Alte Idee lebt weiter

02.12.2016, Brühl (epk). Die Idee von Pastors Johann Hinrich Wichern, aus einem Wagenrad einen Lichterkranz zu machen, lebt in der evangelischen Christuskirche Brühl, Mayersweg 10, wieder auf. An den Freitagen, 2., 9. und 16. Dezember, jeweils 19 Uhr, werden Kerzen entzündet. Wichern betreute in Hamburg ein Waisenhaus und wollte mit dem Lichterkranz, der am Ende aus 24 Kerzen besteht, die Traurigkeit der Kinder lindern.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de/