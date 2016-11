Weihnachts-Musical in der evangelischen Jubilate-Kirche

"Die heiligen drei Könige"

02.12.2016, Lindlar (epk). Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Weihnachts-Musical für Kinder zum Mitsingen und -spielen in Lindlar. Es trägt den Titel "Die heiligen drei Könige". Die Proben im Gemeinderaum unter der evangelischen Jubilate-Kirche, Auf dem Korb, beginnen am Freitag, 2. Dezember, 15 Uhr. Weitere Probetermine sind Freitag, 9. Dezember, 15 Uhr, Freitag, 16. Dezember, 15 Uhr, und Freitag, 23. Dezember, 10 Uhr. Die Aufführung findet statt im Gottesdienst am Samstag, 24. Dezember, der um 14.30 Uhr beginnt.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Lindlar

Telefon 02266/52 76. http://www.ev-kirche-lindlar.de