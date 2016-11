Konzert in der Friedenskirche

Adventsrevue in Worringen

11.12.2016, Köln-Worringen (epk). In der vielen Kerzen und der Weihnachtsbaum-Beleuchtung erleuchteten evangelischen Friedenskirche Worringen, Hackenbroicher Straße 59, gibt der Kirchenchor der Gemeinde am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr ein Konzert. Man kann zuhören und mitsingen. In der Pause gibt es Glühwein und Tee.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Worringen

Telefon 0221/78 23 38



http://www.friedenskirche-worringen.de