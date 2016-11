HipHop-Abschluss-Jam in Nippes

Aufführung in der Turnhalle der Schule Auguststraße

10.12.2016, Köln-Nippes (epk). Drei Monate lang haben Jugendliche unter professioneller Anleitung in verschiedenen Jugendzentren, darunter die OT Werkstattstraße, gezeichnet, getanzt, getextet und gesungen. Was dabei herausgekommen ist, kann man erleben beim 13. HipHop-Abschluss-Jam des Nippeser Netzwerkes für Toleranz und Integration am Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr in der Turnhalle der Schule Auguststraße.



Kontakt:

OT Werkstattstraße

Telefon 0221/73 36 99. www.ot-nippes.de