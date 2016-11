Marias Lobgesang und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit

Frauengottesdienst zum Advent

11.12.2016, Köln-Buchforst (epk). In ihrem Lobgesang auf Gott beschreibt Maria von Nazareth die Wunschvorstellung von einer gerechten Welt. Alle Interessierten der Region sind eingeladen, sich im Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, durch dieses älteste Adventslied der Geburt des Welterlösers Jesus anzunähern. Im Anschluss an den Gottesdienst mit Pfarrerin Anke Fuhr in der evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst, Kopernikusstraße 34, wird zum Verweilen bei Tee und Fingerfood eingeladen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon 0221/69 18 88. http://www.zeitfuerdich-koeln.de

