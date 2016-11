Bibelübersetzungen in der Melanchthon-Akademie

"Die gantze Heilige Schrift Deudsch"

02.12.2016, Köln_Mitte (epk). Sein Leben lang bis zu seinem Tod 1546 hat Martin Luther mit seinen Kollegen in Wittenberg seine eigene Bibel-Übersetzung verändert und verbessert. In der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, nimmt man das Erscheinen der neuen Lutherbibel am 30. Oktober 2016 sowie der neuen Einheitsübersetzung zum Anlass, verschiedene deutsche Bibelübersetzungen, die aus der Reformation, der nachkonziliaren römisch-katholischen Kirche, dem jüdisch-christlichen, feministischen und sozialgeschichtlichen Diskurs hervorgegangen sind - Lutherbibel, Zürcher Bibel, Einheitsübersetzung, Bibel in Gerechter Sprache - ausführlich vorzustellen und ihre Bedeutung für die Ökumene und den Auftrag der christlichen Kirchen zu diskutieren. Ein entsprechendes Seminar beginnt am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr. Die Teilnahme kostet inklusive Imbiss 17 Euro.



