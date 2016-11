Spendenaktion an der Lutherkirche

Unterstützer und Unterstützerinnen bekommen Buchgeschenk

04.12.2016, Köln-Mitte (epk). Die Zahl der Nothilfemaßnahmen steigt: Alleinerziehende Mütter, von Obdachlosigkeit Bedrohte, Flüchtlinge und viele andere brauchen dringend Hilfe, besonders jetzt im Winter. Die Gemeinde der Lutherkirche in der Südstadt sammelt Geld. "Wir wollen dieses Mal den Spendenden aber auch etwas geben:

Die ersten 100 Spender oder Spenderinnen von 100 Euro bekommen unser Buch

,Angerichtet – Vom Überleben und Kochen' geschenkt", sagt Pfarrer Hans Mörtter. In dem Buch beschreiben Senioren und Seniorinnen die Krisen- und Notzeiten ihrer Jugend und wie sie das alles gemeistert haben. Die universellen Geschichten handeln von Krieg, Flucht und Vertreibung, aber auch von Mut und Zuversicht. Viele Fotos und einige Zeichnungen illustrieren diese Erlebnisse und die Kochrezepte aus der schlimmen Zeit. Die Spenden sollten überwiesen werden an Evangelische Gemeinde Köln

Stichwort: 100 x 100 Spendenaktion, Name und Anschrift angeben für die Übersendung des Buches und der Spendenquittung. Konto: Sparkasse Köln-Bonn IBAN: DE49 3705 0198 0007 7020 12; BIC: COLSDE33.









Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63. www.lutherkirche-koeln.de