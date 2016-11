Neues Programm des Zentrums für Sport und Medizin

400 Kurse, Seminare und Informations-Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

05.12.2016, Köln-Lindenthal (epk). Am Montag, 5. Dezember, erscheint das neue Gesundheitsprogramm des Zentrums für Sport und Medizin (ZSM) am Evangelischen Krankenhaus Köln

Weyertal für März bis August 2017. Angeboten werden über 400 Kurse, Seminare und Informations-Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene in den Räumen des Evangelischen Krankenhauses Köln-Weyertal. Das Programm ist im Internet abrufbar.

Evangelisches Krankenhaus Köln-Weyertal





Kontakt:

Jörg Gommersbach-Löffler

Telefon 0221/479 23 40. www.evk-gesund.de