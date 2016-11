Weihnachten in Texten von Karl May

Lesung im Ernst-Flatow-Haus

15.12.2016, Ehrenfeld (epk). „Ich verkünde große Freude, die Euch widerfahren ist.“ So beginnt Karl May sein großes Weihnachtsgedicht, das sich als roter Faden durch seinen Roman „Weihnacht“ zieht. Hier feiert der Erzähler zunächst im Erzgebirge und später im Wilden Westen als Old Shatterhand Weihnachten – und Winnetou beschert Nuggets. Aber auch im Orient wird Weihnachten gefeiert: In Ardistan rufen Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar gar eine Weihnachtsbaumschmuck-Manufaktur ins Leben. Weihnachten war nicht nur für seinen Helden, sondern auch für Karl May selbst immer ein ganz besonderer Zeitpunkt: Viele Katastrophen im Leben Karl Mays geschahen immer Weihnachten. Und doch feiert kaum ein Autor in seinem Werk so gern und schillernd das Christfest. Eine Lesung von Texten von Karl May beginnt am Donnerstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr im Ernst-Flatow-Haus, Vogelsanger Straße 153.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Ehrenfeld

Telefon 0221/82 09 00. http://www.evangelisch-ehrenfeld.de/