Stommeln: "Advent singen, hören und beten"

Ab dem 1. Dezember jeden Donnerstag um 19 Uhr

01.12.2016, Pulheim-Stommeln (epk). Ab dem 1. Dezember bietet die Kreuzkirche Stommeln, Paul-Schneider-Straße 2, jeweils donnerstags um 19 Uhr im Advent eine Andacht zum Innehalten. "Advent singen, hören und beten. Auf dem Weg zum Geheimnis der Heiligen Nacht" - so das Motto. Die Andachten stellen in diesem Jahr prophetische Weissagungen aus dem Alten Testament in den Mittelpunkt.









Kontakt:

Pfarrer Volker Meiling

Telefon 02238/92 26 53

www.kirchepulheim.de