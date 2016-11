Amtseinführung in der Andreaskirche

Pfarrerehepaar Eva und Jürgen Manderla in Schildgen

30.11.2016, Schildgen (epk). Das Pfarrerehepaar Eva und Jürgen Manderla wird am Mittwoch, 30. November, 18.30 Uhr in einem Gottesdienst in der evangelischen Andreaskirche, Voiswinkler Straße 40, in die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen eingeführt. Die Amtseinführung nimmt Pfarrerin Andrea Vogel vor, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch. Das Presbyterium der Gemeinde lädt anschließend zum Empfang.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Telefon 02202/93 66 70. http://www.andreaskirche-schildgen.de