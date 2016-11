Diakon Helmut Werner geht in den Ruhestand

Verabschiedung in der Martin-Luther-King-Kirche Hürth

03.12.2016, Hürth (epk). Helmut Werner, Diakon im pastoralen Amt in der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth, wird in den Ruhestand verabschiedet. Am Samstagabend, 3. Dezember, 18 Uhr, spielen und singen ihm zu Ehren Band und Chor "Good News" ein Konzert in der

Martin-Luther-King-Kirche Hürth, Villering 38. Dort findet am Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr, in einem Gottesdienst die offizielle Verabschiedung statt.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth

Telefon 02233/721 24. http://www.evangelisch-in-huerth.de