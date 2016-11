"Thanks2U-Party" in der Jugendkirche "geistreich"

Ehrenamtliche werden "gefeiert"

03.12.2016, Köln-Mülheim (epk). Jugendliche, die in evangelischen Kirchengemeinden Jugend- oder Kindergruppen leiten oder sich anderweitig gemeindlich engagieren, werden "gefeiert" bei der "Thanks2U-Party" am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr bis 24 Uhr, in der Jugendkirche "geistreich", Adamsstraße 47. Shuttle-Busse holen die Gäste ab und bringen sie auch wieder nach Hause. Anmeldungen im evangelischen Jugendpfarramt.





Kontakt:

Evangelisches Jugendpfarramt

Telefon 0221/93 18 010. www.jupf.de