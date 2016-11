Bekannte und neue Lieder beim Adventssingen

Einladung in die Evangelische Familienbildungsstätte Köln

28.11.2016, Köln-Mitte (epk). Bekannte und neue Lieder werden gesungen beim Adventssingen am Montg, 28. November, 18.30 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b. Die Sängerinnen und Sänger heißen die Vorweihnachtszeit mit dem Duft von Zimt und dem Spaß am Gesang willkommen. Die Teilnahme kostet 10,50 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221 / 47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php