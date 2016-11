Verkauf von Nordmann-Tannen

Erlös geht an der Förderverein der Kita Kartause

02.12.2016, Köln-Mitte (epk). Nordmann-Tannen vom Gut Clarenhof in Frechen werden am Freitag, 9. Dezember, 14 Uhr bis 16.30 Uhr, vor der Kita Kartause, Kartäusergasse 5, und am Sonntag, 11. Dezember, ab 12 Uhr vor der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, verkauft. 5 Euro pro Baum gehen an den Fördervererein der Kita. Die Frist für die Vorbestellung von Bäumen endet am Freitag, 2. Dezember.







Kontakt:

Familienzentrum Kartause

Telefon 0221/78 81 39 50. www.ev-gemeinde-koeln.de