"Feierabend mit Gott" in der Christuskirche

"Ausatmen am Ende der Woche"

25.11.2016, Brühl (epk). "Feierabend mit Gott" heißt eine Einladung immer am letzten Freitag im Monat zum "Ausatmen am Ende der Woche": Die Teilnehmenden an dieser Zusammenkunft mit Pfarrerin Renate Gerhard in der evangelischen Christuskirche Brühl, Mayersweg 10, erleben eine Zeit in besonderer Atmosphäre mit Meditation und Segen. Das nächste Treffen beginnt am Freitag, 25. November, 19 Uhr.







Kontakt:

Pfarrerin Renate Gerhard

Telefon 02232/423 25. www.kirche-bruehl.de