Bach-Kantaten nach Texten Martin Luthers

Vier neue CDs ab sofort im Handel erhältich

04.12.2016, Köln (epk). „So predigt Gott das Evangelium auch durch die Musik“, soll Martin Luther gesagt haben und brachte die Reformation auch in seinen Chorälen unters Volk. 200 Jahre später griff dies ein anderer großer Protestant auf: Johann Sebastian Bach, der Luthers Liedgut als Grundlage für zahlreiche Kirchenkantaten verwendete. Zum Beginn des Reformations-Jubiläumsjahres sind seine meisterhaften Lutherkantaten jetzt auf vier CDs erschienen, eingespielt vom Chorus Musicus Köln und „Das Neue Orchester“ unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christoph Spering, einem Kenner der Alten Musik-Szene. Um das ambitionierte Projekt zu ermöglichen, haben sich die vier evangelischen Kölner Kirchenkreise, der Evangelische Kirchenverband Köln und Region und die Evangelische Kirche im Rheinland zusammengeschlossen. Weitere Förderer waren das Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie das Bachhaus Eisenach. Entstanden sind die Aufnahmen in der Melanchthonkirche in Köln-Zollstock.

Zu den vier CDs im Schuber gibt es jeweils ein informatives Booklet, das über die Werke informiert und den Interpretationsansatz nachvollziehbar macht. Der Preis: 26,99 Euro.



