Kindertheater in Weiden

"Warten auf das Christkind!“

29.11.2016, Weiden (epk). "Warten auf das Christkind!“ ist eine musikalische Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 3 Jahren. Es ist die Geschichte vom Zauberflöckchen mit Flugangst, was sich nicht aus dem Himmel hinunter auf den Weihnachtsmarkt traut. Als es dann endlich geschafft hat, dort anzukommen,

trifft es auf den Weihnachtsengel Marie und auf eine spanische Ratte, die sich nach Köln verirrt hat. Alle sind intensiv mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt und suchen gemeinsam das verschwundene Rezept der Zauberflöckchen-Plätzchen. Als es endlich auftaucht erleben alle von nun an eine weihnachtlich, besinnliche Zeit zusammen und erfreuen sich an der leuchtenden Stadt. Das Stück wird gespielt am Dienstag, 29. November, 15.30 Uhr, im Jugendkeller der Evangelischen Gemeinde Weiden, Aachener Straße 1208. Karten müssen telefonisch vorbestellt werden.



Kontakt:

Theater Zauberflöckchen

Telefon 0221/47 67 09 24. http://www.jugendkeller-weiden.de/