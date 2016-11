Die fabelhaften Vierbeiner

Seminar in der Melanchthon-Akademie

04.12.2016, Köln (epk). Die „fabelhaften Vierbeiner" ist eine Fabeldichtung, anonym überliefert aus dem griechischen Mittelalter. Als Basis dient die Äsopfabel, die verdeutlicht, dass es zwischen den fleisch- und den pflanzenfressenden Tieren keinen Frieden geben kann, weil dies den Naturgesetzen widerspräche. So sind alle Bemühungen des Königs Löwe, mit der Gründung der United Animals Organization zu einer Friedensübereinkunft zu kommen, zum Scheitern verurteilt. Erst bei einem Landfrieden finden die Streitenden Gelegenheiten, sich auszusprechen – Bezugsperson ist allerdings der Mensch. Lesung der deutschen Übersetzung mit Zwischenkommentaren. Ein Seminar in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, beginnt am Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de