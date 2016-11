Lucia-Gottesdienst in der Versöhnungskirche

Deutsch-Schwedische Gesellschaft Köln lädt ein

04.12.2016, Rösrath (epk). Seit nunmehr 41 Jahren ist die Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath Gastgeber für einen Advents-Gottesdienst in schwedischer Sprache. Der Gottesdienst in der Versöhnungskirche, Hauptstraße 16, beginnt am Sonntag, 4. Dezember, 15.30 Uhr, mit dem Einzug der Lucia mit ihrem Gefolge. Die Lichterkönigin Lucia wird unter den Schülerinnen der schwedischen Muttersprachklassen in Bonn und Köln ausgewählt. Die Deutsch-Schwedische Gesellschaft Köln, die als Organisator auftritt, feiert im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindesaal unter der Kirche mit ihren Mitgliedern und den Mitwirkenden bei Kaffee und Glögg mit selbstgebackenen Safran-Lussekatter und Pepparkakor (Pfefferkuchen) und einer Tombola weiter. Zum Gottesdienst ist jedermann, auch ohne Sprachkenntnisse, herzlich willkommen, zur anschließenden Feier im Gemeindesaal ist eine vorherige Anmeldung mit Rückbestätigung notwendig.





Kontakt:

Jürgen Layer

Telefon 02205/10 83. http://evkirche-roesrath.de