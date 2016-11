Auf den Spuren Kölner Engel

Rundgang mit Asja Bölke

04.12.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die Spuren der Kölner Engel führen auf einen besinnlichen, unterhaltsamen und vielschichtigen Spaziergang, beginnend bei dem Schwebenden (Barlach-Engel) in der Antoniterkirche, Schildergasse 57, zu geflügelten und ungeflügelten, heiteren und bedrückenden Engeln im sakralen und weltlichen Köln. Die Teilnehmenden an einer Führung der AntoniterCityTours treffen sich am Sonntag, 4. Dezember, 12, Uhr an der Antoniterkirche. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de