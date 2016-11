Aktion „5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“

Brot backen in Widdersdorf und Sinthern

26.11.2016, Köln-Widdersdorf/Pulheim-Sinthern (epk). Die Konfirmanden (Konfis) der Evangelischen Kirchengemeinde Ichthys beteiligen sich an der Aktion „5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“, zu der die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks aufruft. Zusammen mit einem Bäcker backen sie Brote, die gegen Spenden verkauft werden. Die Konfirmanden gewinnen unter anderme einen Einblick ist den Beruf des Bäckers, lernen das Lebensmittel "Brot zu schätzen und tragen mit dem Erlös zur Verbesserung der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen bei. In der Backstube der Firma Nelles aus Bornheim backen die Konfirmanden am Samstag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr die Brote, die dann am darauffolgenden Sonntag, gegen eine Spende für "Brot für die Welt" abgegeben werden. Die Ausgabe der Brote erfolgt nach dem Gottesdienst, der um 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Zum Dammfelde 37, beginnt. In Sinthern bieten die Konfis die Brote ebenfalls am 1. Advent im Anschluss an den Abend-Gottesdienst, Beginn 18 Uhr, im Kirchenladen, Am Hoppeberg 5, an. Außerdem kann Brot auch vorbestellt werden bei Pfarrerin Liane Scholz.



Kontakt:

Pfarrerin Liane Scholz

Telefon 0221/50 46 28

www.ev-gemeindehaus.de