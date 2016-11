Vortrag in der evangelischen Johanneskirche Kerpen

"Die Rheinlande in Preußen im 19. Jahrhundert zwischen Konflikt und Integration"

08.12.2016, Kerpen (epk). Georg Möllich vom Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte spricht am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr über das Thema "Die Rheinlande in Preußen im 19. Jahrhundert zwischen Konflikt und Integration". Nach dem Vortrag in der evangelischen Johanneskirche Kerpen, Filzengraben 19, besteht die Gelegenheit zum Gespräch.





