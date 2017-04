Gemeindeleben

Thesenanschlag in der Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath

Diskussion an Themenabenden

30.04.2017, Rösrath (epk). Vor jeder Kirche der Evangelischen Volberg-Forsbach-Rösrath stehen bemalte Bretter, die Kirchentüren darstellen sollen. An diese "Türen" können Gemeindeglieder bis Oktober 2017 Thesen heften. Diese Thesen werden zwei Monate lang gesammelt und anschließend an einem Themenabend diskutiert. Der zweite Abend mit Pfarrerin Erika Juckel und Pfarrer Armin Kopper beginnt am Sonntag, 30. April, um 19 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Rösrath, Hauptstraße 16. Thesen können auch auf der Internetseite der Gemeinde hinterlassen werden.



Kontakt:

Gemeindeamt Forsbach Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath

Telefon 02205/22 43.

http://www.evkirche-roesrath.de/