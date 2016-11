Feierliche Überführung des Gedenkbuches für unbedacht Verstorbene

Prozession zieht von der St. Aposteln zur Antoniterkirche

15.11.2016, Köln/Stadteile (epk). Am Dienstag, 15. November, findet ab 18 Uhr die feierliche Überführung des „Gedenkbuches für Unbedachte“ von der Kirche St. Aposteln am Neumarkt in die evangelische Antoniterkirche, Schildergasse 57, statt. Seit zehn Jahren findet einmal monatlich ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, in dem der Verstorbenen gedacht wird, die durch das Ordnungsamt der Stadt Köln ohne Trauerfeier beerdigt worden sind. Ein Initiativkreis aus Bestatterverband, der Stadt Köln und der katholischen und evangelischen Kirche verantwortet regelmäßig diese Gottesdienste, bei denen die Namen der Verstorbenen aus einem Gedenkbuch verlesen werden. Da nach einem Jahr Gottesdienstfeier in St. Aposteln dieser monatliche Gottesdienst für das nächste Kirchenjahr in die Antoniterkirche wechselt, wird das Gedenkbuch gemeinsam von allen Verantwortlichen getragen.







Kontakt:

Pfarrer Markus Herzberg

Telefon 0221/92 58 46-0

www.antonitercitykirche.de