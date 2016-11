Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen"

Interreligiöses Abendgebet in der DITIB-Zentralmoschee

25.11.2016, Ehrenfeld (epk). Häusliche Gewalt ist die am weitesten verbreitete Form der Gewalt an Frauen. Häusliche Gewalt umfasst Beleidigungen, Drohungen, Einschüchterung, Einsperren, Schläge, Vergewaltigung, Misshandlung bis hin zu Mord.

Dagegen wendet sich der internationale Tag "Nein zu Gewalt an Frauen" mit der Losung "Die Würde der Frau ist unantastbar". Christinnen, Muslima und Bahà i laden ein zu einem interreligiösen Abendgebet am Freitag, 25. November, ab 16 Uhr in der DITIB-Zentralmoschee, Venloer Straße 160.







Kontakt:

Amt für Krankenhausseelsorge

Telefon 0221/33 82 117. http://www.kirche-koeln.de/pressestelle