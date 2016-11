Rote Karte gegen Gewalt an Frauen und Kindern

Infostand und Gottesdienst in Frechen

19.11.2016, Frechen (epk). Am 19. November ist wieder internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Aus diesem Anlass wird es auch in diesem Jahr eine Veranstaltung mit einem Gottesdienst an einem öffentlichen Ort geben. Am Samstag, 19. November, stehen katholische und evangelische Frauen ab 11 Uhr neben dem Klüttenbrunnen an einem Stand und informieren. Der Gottesdienst beginnt dort um 12 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.kirche-frechen.de