Adventsvesper in der Basilika St. Aposteln

Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und Präses Manfred Rekowski laden ein

26.11.2016, Köln (epk). Die Tradition wurde von ihren Vorgängern begründet, Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und Präses Manfred Rekowski führen diese fort: Am Vorabend des Ersten Advents, am Samstag, 26. November, 19.30 Uhr, laden sie zu einer ökumenischen Adventsvesper in die Kölner Basilika St. Aposteln am Neumarkt ein. Die gemeinsame Vesper des Erzbischofs von Köln und des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland ist Zeichen der Verbundenheit am Beginn eines jeden neuen Kirchenjahres, das am Ersten Advent beginnt.

