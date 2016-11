"Klüngelbeutel"-Blog ist gestartet

„Luther und die Burka-Frau“

27.11.2016, Weiden (epk). Am 31. Oktober 2016 (Reformationstag) startete der "Klüngelbeutel"-Blog „Luther und die Burka-Frau“. In den nächsten zwölf Monaten werden auf dieser Internet-Seite wöchentlich neue Beiträge erscheinen. Die Blog-Posts entstammen dem Umfeld des aktuellen Kirchen-Kabarett-Programms des Klüngelbeutels „Djihad in Wittenberg – Martin Luther sein Kampf“ und natürlich dem aktuellen kirchlichen und interreligiösen Umfeld hierzulande. Autor des Blogs ist Pfarrer Wolfram Behmenburg, Gründer und Autor des Klüngelbeutels.







Kontakt:

Pfarrer Wolfram Behmenburg

Telefon 02234/7 48 58. https://www.kluengelbeutel-blog.de/