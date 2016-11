Vätertreff-Café öffnet wieder

Ungezwungener Austausch in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

21.11.2016, Köln (epk). Neueste Zahlen bestätigen: Jeder vierte Vater in Deutschland nimmt sich Elternzeit. Väter, die montags Zeit haben, sind eingeladen zum Vätertreff in das Café der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln am Montag, 21. November, 10.15 Uhr. Dort treffen sie bei einer Tasse Kaffee andere Väter zum ungezwungenen Austausch. Das Vätertreff-Café öffnet alle 14 Tage.

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org