Ein adventlicher Nachmittag im "Stern am Rathaus"

Musikalische Lesung mit Miriam Jansen und Dr. Anselm Weyer

27.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). "Ein Hauch von Zimt liegt in der Luft..." Bei Kaffee und Kuchen läutet die Schauspielerin Miriam Jansen literarisch die Vorweihnachtszeit ein. Musikalisch begleitet wird sie dabei von Dr. Anselm Weyer. Kuchen und Kaffee sind im Preis inklusive. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 27. November, um 15.30 Uhr im Hotel "Stern am Rathaus", Bürgerstraße 6. Tickets sind nur erhältlich im Foyer der Antoniterkirche, Schildergasse 57, montags bis freitags von 11 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 11 Uhr bis 17 Uhr und sonntags, von 11 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro inklusive Kuchen und Kaffee.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de