Aussendungsgottesdienst zum 1. Advent

Besonderer Gottesdienst in Klettenberg

27.11.2016, Klettenberg (epk). Kindergartenkinder gestalten den 1. Advent: Alle, die am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr in die evangelische Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, kommen, werden mit Kerzen und Tannenzweigen in den Advent ausgesendet. Sie verbreiten das Adventslicht in der dunklen Jahreszeit. Den Gottesdienst gestalten die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Grafenwerthstraße

mit Pfarrer Ivo Masanek.



Kontakt:

Pfarrer Ivo Masanek

Telefon 0221/46 31 44. www.kirche-klettenberg.de